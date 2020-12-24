Выставленный на Avito храм в тульском селе продали москвичу за 186 тысяч рублей
Православный храм Димитрия Солунскoго в селе Завалово Тульской области, выставленный на Avito, продали всего за 186 300 рублей. Покупателем церкви стал житель Москвы Павел Осипов. Ему также достался участок земли под полуразрушенным храмом
Православный храм Димитрия Солунскoго в селе Завалово Тульской области, выставленный на Avito, продали всего за 186 300 рублей. Покупателем церкви стал житель Москвы Павел Осипов. Ему также достался участок земли под полуразрушенным храмом.
Павел Осипов был единственным, кто подал заявку на участие в торгах, поэтому был признан победителем.
«Открытые медиа» сообщают, что объявление о продаже храма великомученика Димитрия Солунского в тульском селе Завалово было опубликовано на сайте Avito. В объявлении говорилось, что церковь продается за 450 тысяч рублей.
Представитель Белевской епархии РПЦ надеется, что здание после смены собственника продолжит выполнять свои функции, и «храм останется храмом». Одновременно с этим в епархии заявили о планах оспорить продажу церкви.