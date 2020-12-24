Гособвинение запросило для Азата Мифтахова 6 лет колонии по делу о поджоге офиса «Единой России»
Адвокат аспиранта Светлана Сидоркина сообщила, что обвинение строится на показаниях засекреченного свидетеля «Петрова», который якобы видел момент поджога, поскольку находился недалеко от места происшествия
Прокуратура запросила для аспиранта МГУ Азата Мифтахова 6 лет лишения свободы по делу о поджоге офиса «Единой России.
Адвокат аспиранта Светлана Сидоркина сообщила, что обвинение строится на показаниях засекреченного свидетеля «Петрова», который якобы видел момент поджога, поскольку находился недалеко от места происшествия. Причем свидетеля уже нет в живых, поэтому перепроверить его показания не представляется возможным.
Кроме того, фигуранты дела Андрей Ейкин и Елена Горбан, которые признали свою вину, утверждают, что никто из посторонних не мог видеть момент поджога, поскольку для этого не было физической возможности. Подсудимые также отрицают участие Азата Мифтахова в поджоге офиса партии власти и заявляют, что не знакомы с аспирантом.
Адвокат сообщила еще об одном секретном свидетеле «Караульном», который назвал Мифтахова членом организации «Народная самооборона». Допрос этого свидетеля проводился в здании Западного окружного военного суда, где свидетелю изменили голос и не показывали его лица.