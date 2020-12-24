В Петербурге суд принял коллективный иск мундепов к губернатору Александру Беглову
Петербургский суд принял коллективный иск депутатов и активистов против губернатора города из-за недостоверных сведений в его декларации о доходах и имуществе
Петербургский суд принял коллективный иск депутатов и активистов против губернатора города Александра Беглова из-за недостоверных сведений в его декларации о доходах и имуществе. Истцы требуют признать тот факт, что чиновник не указал в декларации находящуюся в его пользовании загородную резиденцию. В свою очередь признание данного нарушения позволит инициировать отставку губернатора.
Иск к Александру Беглову подали 108 петербуржцев, большая часть которых – это муниципальные депутаты.
Ранее в «Открытой России» сообщили, что не нашли в декларации Александра Беглова государственную дачу в поселке Комарово, которая находится в его пользовании. При этом чиновники обязаны декларировать все имущество, а не только находящееся в собственности.
Поводом для проверки декларации г-на Беглова и обращения в суд стала развернутая губернатором кампания по лишению мандатов независимых муниципальных депутатов из-за мелких нарушений в декларациях. Несколько мундепов уже лишились полномочий из-за того, что не указали нулевые счета.
«Если Александр Дмитриевич так дотошен в мелочах, то и в отношении себя должен проявить ту же принципиальность», - отметили в «Открытой России».