Суд приговорил мундепа Юлию Галямину к 2 годам условно по «дадинской» статье
Тверской райсуд Москвы признал муниципального депутата Юлию Галямину виновной в неоднократном нарушении порядка проведения митингов («дадинская» статья). Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно
Тверской райсуд Москвы признал муниципального депутата Юлию Галямину виновной в неоднократном нарушении порядка проведения митингов («дадинская» статья). Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.
Государственный обвинитель просил суд приговорить мундепа к 3 годам реального лишения свободы.
Когда оглашался приговор, Юлии Галяминой стало плохо. При этом судья Анатолий Беляков не разрешил обвиняемой сесть, заявив, что раз она может пользоваться мобильным телефоном, то и слушать приговор стоя тоже может, сообщает Znak.com.
Около здания суда во время оглашения приговора Галяминой были замечены экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Москвы Илья Яшин, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов.
Юлия Галямина считает, что дело против нее было возбуждено, в том числе из-за того, что она является одним из организаторов кампании «Нет!» против внесения поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.