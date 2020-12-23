Мэрия Москвы потратит на содержание городских катков 550 млн рублей
Мэрия Москвы в текущем году потратила на организацию, содержание и оформление катков 550 млн рублей. Отметим, что власти не стали запрещать работу катков из-за пандемии коронавируса, но ввели некоторые ограничения в их работе
Мэрия Москвы в текущем году потратила на организацию, содержание и оформление катков 550 млн рублей. Отметим, что власти не стали запрещать работу катков из-за пандемии коронавируса, но ввели некоторые ограничения в их работе.
По данным РБК, оформление и содержание катка в парке Горького обойдется городскому бюджету в 154 млн рублей. Еще два госконтракта стоимостью 12,9 и 13,1 млн рублей чиновники заключили на украшения катка и чаши фонтана.
Контракт на монтаж и демонтаж катка на ВДНХ, который считается самым крупным в Европе, обошелся в 275,2 млн рублей. Подрядчиком по этому контракту выступает «Русский лед Девелопмент». Эта фирма стала единственным участником торгов.
Отметим, что эта компания обслуживает московские катки с 2014 года и отвечала за пешеходный мост над катком в Парке Горького, который обрушился 1 января 2019 года.