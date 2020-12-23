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Политика
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23 декабря 2020, 16:05

«Единая Россия» собирается выдвинуть в депутаты Госдумы звезд спорта и шоу-бизнеса

Мэрия Москвы и «Единая Россия» начали составлять списки потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы от партии власти. Власти хотят привлечь к участию в парламентских выборах звезд спорта и шоу-бизнеса

«Единая Россия» собирается выдвинуть в депутаты Госдумы звезд спорта и шоу-бизнеса

Мэрия Москвы и «Единая Россия» начали составлять списки потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы от партии власти. Власти хотят привлечь к участию в парламентских выборах звезд спорта и шоу-бизнеса.

«Ведомости» со ссылкой на источник в «ЕР» сообщают, что в качестве кандидатов от партии власти среди прочих рассматриваются Алла Пугачева, футболист Игорь Акинфеев и шоумен Павел Воля. Правда пока представители власти еще не начали переговоры с этими звездами.

Кандидатами в депутаты от «ЕР» также могут стать экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Иван Охлобыстин и сыровар Олега Сирота.

Сыровар в свою очередь сообщил, что «пока занят в проекте ОНФ «Народный фермер» и на курсах «Лидеры России»», насчет выдвижения в депутаты «время покажет». Представитель Павла Воли сообщил, что шоумен избираться никуда не планирует. Остальные потенциальные кандидаты в депутаты сведения о своем выдвижении пока не прокомментировали.

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