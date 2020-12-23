Генерал ФСБ в отставке назвал отравление Алексея Навального «вселенским позором спецслужб»
Генерал ФСБ России в отставке Евгений Савостьянов прокомментировал резонансное расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel об отравлении на Алексея Навального
Генерал ФСБ России в отставке Евгений Савостьянов прокомментировал резонансное расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel об отравлении на Алексея Навального. Он назвал покушение на оппозиционера «актом государственного терроризма», к которому причастны «президент и его спецслужба».
Видеозапись телефонного разговора Алексея Навального с одним из предполагаемых отравителей Константином Кудрявцевым генерал назвал «подарком ко Дню чекиста», который отмечался 20 декабря.
«Такого профессионального унижения я еще не видел: смесь бандитизма с дебилизмом по всей вертикали. Милостью организаторов и исполнителей честь нашей страны унижена настолько, что теперь белый — цвет тела Навального, синий — цвет его трусов, красный — яд на гульфике», — написал генерал Савостьянов в Facebook.
Само же отравление Навального «Новичком» силовик расценил как «вселенский позор» и отметил, что лично у него нет сомнений в том, что покушение на видного оппозиционера было «актом государственного терроризма».
«К покушению причастны президент и его спецслужба. Преступники изобличены. Позор пал на всех — заказчиков, исполнителей и нас, молча взирающих и терпящих эту гнусность. Вставая с колен, страна плюхнулась лицом в грязь», — добавил генерал, слова которого приводит znak.com.