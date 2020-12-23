23 декабря 2020, 15:17
Госдума утвердила в первом чтении законопроект об обнулении президентских сроков Путина
Документ подготовлен в соответствии с внесенной в Конституцию РФ поправкой об «обнулении» предыдущих президентских сроков Владимира Путина, который находится у власти уже 20 лет
Госдума в ходе пленарного заседания 23 декабря одобрила в первом чтении законопроект, который разрешает Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты.
Этот документ подготовили и внесли на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова, а также член Совета Федерации Андрей Клишас, сообщает ТАСС.
Документ подготовлен в соответствии с внесенной в Конституцию РФ поправкой об «обнулении» предыдущих президентских сроков Владимира Путина, который находится у власти уже 20 лет.
Сам г-н Путин утверждает, что изменения в Конституцию вносились не ради «обнуления» его сроков, а с целью «развития России и укрепления ее суверенитета».