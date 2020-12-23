23 декабря 2020, 14:56
Специалисты пообещали третью волну коронавируса весной 2021 года
Россия не избежит третьей волны коронавируса, но инфекция будет распространяться по стране намного медленнее, чем сейчас. Такое мнение высказал глава Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров
Фото: dela.ru
Россия не избежит третьей волны коронавируса, но инфекция будет распространяться по стране намного медленнее, чем сейчас. Такое мнение высказал глава Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.
Специалист отметил, что в условиях, когда есть люди, которые заболевают повторно, третья волна пандемии вполне может быть.
Виктор Захаров отметил, что о вероятности третьей волны пандемии заявил и главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. Главврач в свою очередь отметил, что все предыдущие эпидемии в мире протекали в три волны и были связаны с сезонными вспышками весной и осенью. Коронавирусная инфекция не станет исключением, поэтому вероятность третьей волны весьма высока.