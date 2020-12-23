23 декабря 2020, 14:37
«Газпром-медиа» вместе с фондом дочери президента запустят аналог Tik Tok
Холдинг «Газпром-медиа» купил приложение «Я Молодец», на основе которого планируется создать новый сервис вертикальных видео. Это приложение станет русским аналогом популярной среди молодежи соцсети Tik Tok
Холдинг «Газпром-медиа» купил приложение «Я Молодец», на основе которого планируется создать новый сервис вертикальных видео. Это приложение станет русским аналогом популярной среди молодежи соцсети Tik Tok.
Глава холдинга Александр Жаров в интервью «Коммерсанту» рассказал, что приложение «Я Молодец» разрабатывается вместе с фондом «Иннопрактика», который возглавляет предполагаемая младшая дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова.
Видео-сервис будет ориентирован на российских блогеров, а запустят его в течение ближайших двух лет. «Это будет молодежная социальная сеть с короткими вертикальными видео», - отметил г-н Жаров.