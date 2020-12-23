Депутаты от «Единой России» приняли законопроекты, которые позволяют блокировать в интернете «все, что угодно»
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроекты, которые вводят ответственность для владельцев социальных сетей за распространение незаконного контента, а также за блокировку сайтов в рамках «цензуры в отношении российских СМИ»
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроекты, которые вводят ответственность для владельцев социальных сетей за распространение незаконного контента, а также за блокировку сайтов в рамках «цензуры в отношении российских СМИ».
Законопроекты подготовили депутаты Сергей Боярский, Андрей Альшевских и Александр Хинштейн, а приняты они был голосами представителей фракции «Единая Россия».
Первый законопроект обязывает владельцев соцсетей искать и блокировать «недопустимый контент», к которому в числе прочего отнесено «выражение неуважения к государству в неприличной форме» и призывы к участию в протестных акциях.
Второй закон предусматривает блокировку интернет-ресурсов за ограничение доступа к российскому контенту в связи с введением политических или экономических санкций против России.
Представители оппозиции считают, что «Единая Россия» приняла данные документы с целью влияния на ход избирательной кампании перед выборами в Госдуму, поскольку они позволяют блокировать «все, что угодно».