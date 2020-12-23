Администрации «ГУМа» пригрозили крупным штрафом за нарушение антиковидных требований
Главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский пригрозил крупным штрафом торговому дому «ГУМ», расположенному на Красной площади
Главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский пригрозил крупным штрафом торговому дому «ГУМ», расположенному на Красной площади. Универсам подозревают в нарушении мер профилактики коронавирусной инфекции.
Ян Поповский сообщил «Интерфаксу», что администрация «ГУМа» не приняла достаточных мер по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты покупателями и соблюдению социальной дистанции.
Штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в период пандемии составляет около 300 тысяч рублей.
В ближайшее время администраторов торгового дома пригласят в ОАТИ для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП.