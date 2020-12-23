23 декабря 2020, 13:22
Госдума приняла закон о повышении возраста молодежи до 35 лет
Авторы данной инициативы отметили, что повышение возраста молодежи расширит возможности россиян для использования таких мер государственной поддержки, как получение гранта по результатам конкурса молодежных проектов
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон о молодежной политике, который повышает возраст российской молодежи до 35 лет.
Авторы данной инициативы отметили, что повышение возраста молодежи расширит возможности россиян для использования таких мер государственной поддержки, как получение гранта по результатам конкурса молодежных проектов.
Отметим, что до принятия соответствующего законопроекта молодежью в России считались люди в возрасте от 14 до 30 лет.