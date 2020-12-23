Берлинская клиника «Шарите» опубликовала отчет о лечении Алексея Навального
Берлинская клиника «Шарите» опубликовала отчет об отравлении Алексея Навального. В нем говорится, что клиническая картина при отравлении российского оппозиционера «полностью соответствовала действию яда семейства «Новичок»»
Берлинская клиника «Шарите» опубликовала отчет об отравлении Алексея Навального. В нем говорится, что клиническая картина при отравлении российского оппозиционера «полностью соответствовала действию яда семейства «Новичок»».
Авторы отчета пишут, что установить причастность «Новичка» и его продуктов к отравлению Алексея Навального удалось только спустя несколько дней после установки диагноза – отравления ингибитором холинэстеразы. Однако это не повлияло на терапевтические решения, поскольку они были основаны на опыте отравлений фосфорорганическими пестицидами, обладающими теми же механизмами действия, что и фосфорорганические нервные агенты (к последним и относится «Новичок»), сообщает Znak.com.
Благоприятный исход в истории с Алексеем Навальным немецкие специалисты объясняют проведением ему искусственной вентиляции легких в течение 2-3 часов после проявления симптомов отравления, а также отсутствием предшествующей тяжелой гипоксии.
«Его хорошее состояние здоровья до отравления, вероятно, способствовало его выздоровлению», – отметили специалисты.
Напомним, ранее немецкие военные вирусологи сообщили об обнаружении следов «Новичка» в образцах кожи, крови и мочи Алексея Навального. Эти выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции. В России, напомним, ранее категорически отрицали факт отравления оппозиционера и списывали его тяжелое состояние на «нарушение обмена веществ». Позже власти перестали отрицать отравление, но заявили, что политик стал жертвой провокации иностранных спецслужб.
Между тем, в расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel говорится о причастности к отравлению Навального сотрудников ФСБ России, которые в течение четырех последних лет ездили в те же города, что и оппозиционер. Один из этих сотрудников фактически признался в отравлении Навального в телефонном разговоре с политиком, который представился помощником главы Николая Патрушева.