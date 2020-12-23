Власти Забайкальского края запретили новогодние корпоративы и караоке
Власти Забайкальского края ввели запрет на проведение корпоративных мероприятий, шоу-программ и караоке в трудовых коллективах в связи с пандемией коронавируса
Власти Забайкальского края ввели запрет на проведение корпоративных мероприятий, шоу-программ и караоке в трудовых коллективах в связи с пандемией коронавируса.
В администрации региона заявили, что число заболевших коронавирусом в крае остается высоким, поэтому было принято решение об отмене корпоративных новогодних мероприятий. Запрет действует с 23 декабря по 15 января.
Зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев сообщил, что запрет на праздничные мероприятия распространяется на торговые объекты, туристические базы, фитнес-центры и гостиницы. Кафе и ресторанам власти разрешили работать до 23.00.
Корпоративные мероприятия по случаю Нового года ранее также были запрещены в Крыму и Новосибирской области. В Московской области гости корпоративов, которые проводятся в ресторанах и кафе, должны предоставить справку об отсутствии коронавируса.