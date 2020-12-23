Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, насильно отправленный армию, вернулся домой
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслан Шаведдинов, которого год назад насильно забрали из дома и отправили в армию, отслужил и вернулся в Москву
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслан Шаведдинов, которого год назад насильно забрали из дома и отправили в армию, отслужил и вернулся в Москву.
В аэропорту «Домодедово» его встречали пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, директор ФБК Иван Жданов и другие сотрудники фонда.
«Я рад всех видеть безумно. Рад вернуться в Москву. Это самый лучший город. Ты видишь, я стою перед тобой полностью здоровый и счастливый, и все со мной хорошо. На самом деле, тьфу-тьфу, я год провел без болячек», - сообщил Руслан Шаведдинов, слова которого приводит «Медиазона».
Напомним, что ровно год назад силовики провели обыск в квартире Руслана Шаведдинова и увезли его на допрос в Следственный комитет. Практически сразу его отправили служить в армию, хотя у него имелась отсрочка. Службу борец с коррупцией проходил на Новой Земле.