23 декабря 2020, 11:50
В Москве обнаружили мертвым бывшего главреда портала партии «Единая Россия»
Незадолго до смерти Михаил Бударагин жаловался своей жене на неких бандитов и сообщил, что спрячется у матери. Кроме того, известно, что журналист имел долги из-за ставок на спорт
На севере Москвы обнаружили мертвым 36-летнего журналиста Михаила Бударагина. Тело нашли на Беломорской улице во дворе дома его родителей.
«Московский комсомолец» сообщает, что при первичном осмотре тела был сделан вывод о возможной насильственной смерти журналиста. Также рассматривается версия о суициде.
Издание сообщает, что незадолго до смерти Михаил Бударагин жаловался своей жене на неких бандитов и сообщил, что спрячется у матери. Кроме того, известно, что журналист имел долги из-за ставок на спорт.
Михаил Бударагин ранее был главным редактором официального сайта «Единой России» и состоял в «Молодой гвардии Единой России». Помимо этого он работал шеф-редактором издания «Актуальные комментарии» и был обозревателем газеты «Культура».