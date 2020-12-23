23 декабря 2020, 11:36
В России за сутки коронавирус выявили у 27 250 человек
В России за минувшие сутки коронавирус выявили у 27 250 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии составило уже 2 933 753 человек, из которых 52 461 человек скончался
Фото: smolnarod.ru
В России за минувшие сутки коронавирус выявили у 27 250 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии составило уже 2 933 753 человек, из которых 52 461 человек скончался.
Только за последние сутки в стране от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 549 пациентов.
В Москве выявили 5 652 новых случая заражения, в Петербурге – 3 749, в Подмосковье - 1 540, в Нижегородской области – 498, в Свердловской области – 402, в Ростовской области – 379, в Красноярском крае – 331, в Воронежской области – 391, в Архангельской области – 393, в Псковской области – 416.