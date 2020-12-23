23 декабря 2020, 10:58
Во Франции неизвестный расстрелял троих полицейских, приехавших на вызов
В департаменте Пюи-де-Дом в центре Франции неизвестные напали на сотрудников полиции. В результате происшествия трое силовиков погибли, как минимум один получил ранения
В департаменте Пюи-де-Дом в центре Франции неизвестные напали на сотрудников полиции. В результате происшествия трое силовиков погибли, как минимум один получил ранения.
По данным агентства AFP, полицейские прибыли на вызов с жалобой на домашнее насилие. По указанному адресу 48-летний мужчина открыл огонь по прибывшим силовикам. Женщина, которая позвонила в полицию, спряталась она крыше дома, а злоумышленник его поджог. Пока информации о ее судьбе нет.
Также нет данных о местонахождении преступника.