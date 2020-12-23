23 декабря 2020, 10:51
В «красной зоне» московской больницы пациент напал с ножом на двух медсестер
В Москве 68-летний пациент городской больницы имени Давыдовского напал с ножом на двух медицинских сестер. Инцидент произошел в «красной зоне» отделения для коронавирусных больных
В Москве 68-летний пациент городской больницы имени Давыдовского напал с ножом на двух медицинских сестер. Инцидент произошел в «красной зоне» отделения для коронавирусных больных.
Когда мужчину переводили в реанимацию, он достал нож и ранил двух медсестер. Женщины были госпитализированы, сообщает Telegram-канал Baza.
Причина нападения не сообщается. Пациента успокоили и ввели в состояние искусственной комы.
Правоохранительные органы возбудили против мужчины уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.
Отметим, что российские депутаты неоднократно предлагали ужесточить наказание за нападение на медицинских работников при исполнении обязанностей, однако соответствующий документ так и не был принят.