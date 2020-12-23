ВОЗ сообщила о рекордном количестве новых случаев заражения коронавирусом в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом рекорде по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции в мире. По данным организации, за последнюю неделю COVID-19 выявили у 4,6 млн жителей планеты
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом рекорде по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции в мире. По данным организации, за последнюю неделю COVID-19 выявили у 4,6 млн жителей планеты. Этот на 6% больше, чем неделей раньше.
«Число новых случаев заболевания COVID-19 и смертей вновь выросло на минувшей неделе — на 6% и 4% соответственно», - уточнили в ВОЗ.
Больше всего новых случаев заражения было выявлено в США (1,6 млн заразившихся, Бразилии (326 тысяч человек), Турции (194 тысячи человек) и России (194 тысячи человек). При этом по количеству смертей от коронавируса лидирует Европа.
С начала пандемии в мире было зарегистрировано более 75 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,6 млн смертей от вызванных вирусом осложнений.