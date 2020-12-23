Москвичам рекомендовали в этом году отказаться от приглашения на дом Деда Мороза и Снегурочки
Жителям Москвы в этом году рекомендовали отказаться от приглашения на дом Деда Мороза и Снегурочки из-за пандемии коронавируса. Соответствующий совет гражданам дала главный инфекционист департамента здравоохранения города Светлана Сметанина
Жителям Москвы в этом году рекомендовали отказаться от приглашения на дом Деда Мороза и Снегурочки из-за пандемии коронавируса. Соответствующий совет гражданам дала главный инфекционист департамента здравоохранения города Светлана Сметанина.
Специалист прокомментировала информацию об услуге «Дед Мороз с антителами к коронавирусу», которая появилась в Санкт-Петербурге, и заявила, что даже наличие справки не гарантирует безопасность для здоровья граждан. Светлана Сметанина пояснила, что Дед Мороз будет посещать разных людей, в том числе и заразившихся COVID-19, а частицы вируса могут остаться на его одежде.
«Таким образом он донесет вирусную инфекцию до вас и ваших родственников», предупредила инфекционист, слова которой приводит «Мослента».
Ранее в Петербурге в связи с пандемией коронавируса появилась услуга «Дед Мороз с антителами». При этом «незаразный» новогодний волшебник обойдется заказчикам в несколько раз дороже, чем его коллега без справки.