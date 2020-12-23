Уровень одобрения деятельности Владимира Путина среди москвичей упал до 40%
Согласно последнему опросу «Левада-Центра», положительно работу Владимира Путина оценивают только 40% опрошенных москвичей. Для сравнения, в 2017 году деятельность президента одобряли 68% москвичей, а в 2016 году – 64%
Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина среди жителей Москвы опустился до минимума с 2016 года.
Согласно последнему опросу «Левада-Центра», положительно работу Владимира Путина оценивают только 40% опрошенных москвичей. Для сравнения, в 2017 году деятельность президента одобряли 68% москвичей, а в 2016 году – 64%.
Еще 19% опрошенных заявили социологам, что оценивают работу главы государства «плохо» или «очень плохо». Это максимальный показатель за последние четыре года.
Позиции мэра Москвы Сергея Собянина оказались чуть лучше, чем у президента. Так, работу градоначальника положительно оценивают 42% жителей столицы, а «плохо» или «очень плохо» ее оценивают 21% москвичей.
Сергей Собянин занял первое место по уровню одобрения среди московских политиков (19%). На втором месте - президент Владимир Путин (18%). В первую десятку политиков, деятельность которых одобряют москвичи, также вошел оппозиционер Илья Яшин – глава Красносельского округа столицы (3%), сообщает Znak.com.