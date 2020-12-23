Правительство сократит свою долю в уставном капитале «Первого канала»
Снижение доли государства в «Первом канале» должно произойти путем дополнительного выпуска акций телеканала и их последующей продажи негосударственным акционерам
Российские власти решили снизить свою долю в уставном капитале «Первого канала» с 51% до 34%. Об этом сообщается в указе президента Владимира Путина.
Снижение доли государства в «Первом канале» должно произойти путем дополнительного выпуска акций телеканала и их последующей продажи негосударственным акционерам. Правительству глава государства дал поручение провести допэмиссию акций и определить перечень частных акционеров в течение трех месяцев.
Одновременно с этим указ президента исключает «Первый канал» из списка стратегических предприятий и акционерных обществ.
В Минцифры уточнили, что государство решило снизить свою долю в «Первом канале» в рамках его финансового оздоровления. Новым председателем совета директоров государственного телеканала назначен помощник президента, бывший министр экономического развития Максим Орешкин, сообщает «Интерфакс».
В свою очередь РБК сообщает, что частным акционером «Первого канала» может стать госбанк ВТБ
Отметим, что сейчас 51% «Первого канала» принадлежит государственным структурам, 29% акций владеет «Национальная Медиа Группа», которую контролирует в том числе банк «Россия» Юрия Ковальчука. ВТБ ранее принадлежали 20% телеканала, но несколько месяцев назад банк продал свои акции неизвестному покупателю. Предположительно, этим покупателем мог стать миллиардер Роман Абрамович, который в начале нулевых годов владел 49% акций «Первого канала».
Государственный телеканал испытывает финансовые трудности с 2014 года, хотя регулярно получает финансовую поддержку из бюджета. В 2019 году чистый убыток канала составил 4,15 млрд рублей.