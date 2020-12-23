23 декабря 2020, 04:16
Коронавирусная инфекция добралась до Антарктиды – последнего континента на планете
Заразившихся эвакуировали на лечение в Чили, а станцию продезинфицировали. Сейчас на базе работает новая команда. Антарктида стала последним континентом, где был выявлен коронавирус
Коронавирусная инфекция COVID-19 распространилась по всему миру и добралась даже до Антарктиды.
Издание Emol сообщает о заражении коронавирусом как минимум 36 человек на чилийской исследовательской базе в Антарктиде. Среди заболевших 26 военных и 10 гражданских лиц.
Заразившихся эвакуировали на лечение в Чили, а станцию продезинфицировали. Сейчас на базе работает новая команда.
Антарктида стала последним континентом, где был выявлен коронавирус.
Отметим, что в Антарктиде постоянно никто не живет, но там действует 90 станций разных стран.