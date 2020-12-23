Компания, связанная с фондом дочери президента, получила первый госконтракт
Компания «Иннотех», совладельцем которой является фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР) младшей дочери президента Владимира Путина Катерины Тихоновой, получила первый контракт от государства
Компания «Иннотех», совладельцем которой является фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР) младшей дочери президента Владимира Путина Катерины Тихоновой, получила первый контракт от государства.
Контракт стоимостью почти 33 млн рублей «Иннотех» получил от Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области. Компания должна провести модернизацию и техническое сопровождение информационной системы региона «Электронная школа», которая объединяет электронные дневники учащихся и другие платформы, сообщает «МБХ медиа».
Компания «Иннотех», которая занимается разработками программного обеспечения, была создана осенью 2019 года. Вскоре долю в компании получил фонд НИР, который возглавляет Катерина Тихонова, а в попечительский совет входят главы госкомпаний и корпораций Игорь Сечин, Сергей Чемезов и Андрей Костин.