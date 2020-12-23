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23 декабря 2020, 02:41

Директор «Массандры» после продажи винзавода структурам «друга президента» стала главой Ялты

Бывшего гендиректора крымского завода шампанских вин «Новый Свет» и винодельческого холдинга «Массандра» Янину Павленко назначили главой администрации Ялты. Назначение состоялось после того, как «Массандру» купили структуры банкира Юрия Ковальчука

Директор «Массандры» после продажи винзавода структурам «друга президента» стала главой Ялты
Фото: ТАСС

Бывшего гендиректора крымского завода шампанских вин «Новый Свет» и винодельческого холдинга «Массандра» Янину Павленко назначили главой администрации Ялты. Назначение состоялось после того, как «Массандру» купили структуры банкира Юрия Ковальчука, которого называют другом президента Владимира Путина.

Янина Павленко была избрана главой Ялты депутатами городского совета. Ее кандидатуру поддержали 27 из 28 депутатов.

Конкурентами Янины Павленко в борьбе за должность главы администрации были заместитель начальника юридического департамента администрации Ялты Михаил Воронов, местный предприниматель Надежда Обухова и самозанятый Сергей Бойцов. Позже два кандидата взяли самоотвод, сообщает «Новая газета».

Между тем, крымские правозащитники и общественные деятели раскритиковали конкурс, в котором «победитель был известен заранее». Такое мнение, в частности, высказал крымский юрист и правозащитник Александр Талипов.

Напомним, что прежний мэр Ялты Иван Имгрунт скончался в октябре 2020 года от коронавирусной инфекции.

С 2005 по 2015 год Янина Павленко занимала должность директора завода шампанских вин «Новый Свет», который в 2017 году продали компании «Южный проект» за 1,5 млрд рублей. Эта фирма входит в структуру банка «Россия» Юрия Ковальчука. Позже Павленко стала гендиректором винзавода «Массандра», а в декабре 2020 года его купил все тот же «Южный проект».

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