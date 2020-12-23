Мать экс-депутата Алины Кабаевой обзавелась квартирой в элитном доме на Пречистенке за 600 млн рублей
Мать олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, экс-депутата Госдумы и председателя совета директоров Национальной медиагруппы Алины Кабаевой стала собственницей квартиры в клубном доме на улице Пречистенка в Москве
Мать олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, экс-депутата Госдумы и председателя совета директоров Национальной медиагруппы Алины Кабаевой стала собственницей квартиры в клубном доме на улице Пречистенка в Москве стоимостью 600 млн рублей. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой на издание «Русская пресса», которое в свою очередь выяснило, что у матери Кабаевой есть парковочное место в это доме.
Согласно выписке из Росреестра, квартира в доме по адресу Пречистенка, 13, площадью 260 кв.м. перешла к матери Алины Кабаевой в 2015 году через посредника от фирмы «Тепло-Инвест», которая связана с «Газпромом».
Мать известной спортсменки работает главой спорткомплекса «Кунцево», но ее зарплата не позволяет купить квартиру за 600 млн рублей.
В 2019 году «Открытые медиа» сообщали, что семье Алины Кабаевой принадлежит недвижимость общей стоимостью 1,25 млрд рублей. В списке объектов два участка земли и два коттеджа на Рублево-Успенском шоссе, шесть квартир в Москве и Санкт-Петербурге и арендные участки в сочинском поселке Эсто-Садок, где располагаются популярные горнолыжные курорты.
Ост благосостояния Алины Кабаевой и ее родственников российские СМИ связывают с ее возможными близкими отношениями с президентом страны.