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23 декабря 2020, 01:38

Владимир Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет гарантии неприкосновенности бывших глав государства. Данный закон пока будет распространяться только на Дмитрия Медведева

Владимир Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет гарантии неприкосновенности бывших глав государства. Данный закон пока будет распространяться только на Дмитрия Медведева.

Согласно принятому документу, президенты даже после истечения своих полномочий смогут нарушать Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях без риска преследования. Уголовная и административная неприкосновенность также гарантируется членам семьи бывшего президента.

Неприкосновенности экс-президента теперь можно лишить, только если Госдума обвинила его в совершении тяжкого преступления. При этом Верховный суд должен подтвердить признаки преступления в действиях главы государства, а Конституционный суд – подтвердить, что установленный порядок выдвижения обвинения соблюден. Снятие неприкосновенности после этого должен утвердить Совет Федерации.

Отметим, что по действующему законодательству гарантии неприкосновенности президента распространяются только на его действия, совершенные во время исполнения обязанностей.

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