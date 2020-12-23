Жительница Петербурга пыталась отсудить у «Макдоналдса» 72 млн рублей за запах фастфуда в своей квартире
Жительница Санкт-Петербурга подала в суд на ресторан быстрого питания сети «Макдоналдс», который располагается на первом этаже ее дома. Женщина требовала 72 млн рублей в качестве компенсации за попадание запаха фастфуда в ее квартиру
Жительница Санкт-Петербурга подала в суд на ресторан быстрого питания сети «Макдоналдс», который располагается на первом этаже ее дома. Женщина требовала 72 млн рублей в качестве компенсации за попадание запаха фастфуда в ее квартиру.
Истица проживает в доме на улице Рубинштейна, которая считается главой «барной» улицей Петербурга. Женщина рассказала, что на фасаде дома размещены блоки системы кондиционирования, вентиляционные трубопроводы и прочее оборудование, от которых круглые сутки исходит шум. Кроме того, в квартиру попадает запах пережаренного масла и жира в квартире.
Жительница Петербурга пожаловалась на потерю сна и головные боли, в связи с чем суд назначил проведение экспертизы, сообщает «Комсомольская правда».
Экспертиза показала, что в дневное время шум не превышает нормативы, а ночью не доносится до спальни истицы, окна которой выходят на другую сторону дома. В итоге Куйбышевский райсуд отказал женщине в выплате компенсации.