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Общество
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23 декабря 2020, 00:34

Совет Евросоюза отказался снять санкции с «повара Путина» в досудебном порядке

Совет Евросоюза отказал прокремлевскому бизнесмену Евгению Пригожину в снятии с него санкций. Предприниматель, которого российские журналисты называют «поваром Путина», считает санкции несправедливыми и пытается их обжаловать

Совет Евросоюза отказался снять санкции с «повара Путина» в досудебном порядке

Совет Евросоюза отказал прокремлевскому бизнесмену Евгению Пригожину в снятии с него санкций. Предприниматель, которого российские журналисты называют «поваром Путина», считает санкции несправедливыми и пытается их обжаловать.

В пресс-службе компании Пригожина «Конкорд» сообщили, что Совет ЕС отказался снять ограничения с бизнесмена в досудебном порядке. Однако юристы считают, что «безосновательный немотивированный отказ» создает предпосылки для дальнейшего успешного обжалования этого решения.

Евгений Пригожин попал под санкции Евросоюза за связь с частной военной компанией «Вагнер», который участвовала в нарушении оружейного эмбарго в отношении Ливии. Сам бизнесмен отрицает, что нарушил политику безопасности ЕС, а существование самой ЧВК «Вагнер» считает недоказанным.

Напомним, что Евгений Пригожин также находится под санкциями США за вмешательство в ход американских выборов.

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