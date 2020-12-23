Совет Евросоюза отказался снять санкции с «повара Путина» в досудебном порядке
Совет Евросоюза отказал прокремлевскому бизнесмену Евгению Пригожину в снятии с него санкций. Предприниматель, которого российские журналисты называют «поваром Путина», считает санкции несправедливыми и пытается их обжаловать
Совет Евросоюза отказал прокремлевскому бизнесмену Евгению Пригожину в снятии с него санкций. Предприниматель, которого российские журналисты называют «поваром Путина», считает санкции несправедливыми и пытается их обжаловать.
В пресс-службе компании Пригожина «Конкорд» сообщили, что Совет ЕС отказался снять ограничения с бизнесмена в досудебном порядке. Однако юристы считают, что «безосновательный немотивированный отказ» создает предпосылки для дальнейшего успешного обжалования этого решения.
Евгений Пригожин попал под санкции Евросоюза за связь с частной военной компанией «Вагнер», который участвовала в нарушении оружейного эмбарго в отношении Ливии. Сам бизнесмен отрицает, что нарушил политику безопасности ЕС, а существование самой ЧВК «Вагнер» считает недоказанным.
Напомним, что Евгений Пригожин также находится под санкциями США за вмешательство в ход американских выборов.