23 декабря 2020, 00:05
Глава Роспотребнадзора заявила о напряженной ситуации с COVID-19 в четырех регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала четыре региона с «напряженной» ситуацией по коронавирусу. По словам главного санитарного врача, рост заболеваемости идет в Крыму, Владимирской области, Астраханской области и на Чукотке
Фото: fotkaew.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала четыре региона с «напряженной» ситуацией по коронавирусу. По словам главного санитарного врача, рост заболеваемости идет в Крыму, Владимирской области, Астраханской области и на Чукотке. При этом Чукотский АО пока занимает последнее место по числу заразившихся среди субъектов федерации.
Анна Попова сообщила, что в перечисленных регионах «малые цифры и, конечно, нужно сделать на это скидку», но ситуация там складывается напряженная.
С начала пандемии в республике Крым зарегистрировали 22,3 тысячи случаев заражения COVID-19, во Владимирской области – 17 тысяч, в Астраханской области – 17,5 тысячи, а на Чукотке было выявлено 504 заболевших.