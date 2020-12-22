Центробанк России анонсировал отмену накопительной части пенсий
Центробанк России анонсировал отмену системы накопительных пенсий. Заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов заявил, что институт накопительных пенсий будет ликвидирован к 2023 году
Центробанк России анонсировал отмену системы накопительных пенсий. Заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов заявил, что институт накопительных пенсий будет ликвидирован к 2023 году.
Одновременно с этим Сергей Швецов успокоил граждан, что их средства на действующих накопительных счетах «никуда не денутся».
Зампред ЦБ напомнил, что власти в очередной раз продлили заморозку накопительной части пенсии россиян сразу на три года. За это время, считает Швец, институт накопительной пенсии будет ликвидирован в законодательстве.
«Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан», - пояснил представитель финансового регулятора.
Напомним, что впервые накопительная часть пенсий россиян была заморожена в 2014 году. Тогда власти заверили граждан, что эта мера единовременная, но с тех пор заморозка неоднократно продлевалась.