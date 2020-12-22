22 декабря 2020, 17:11
В московском МФЦ среди сотрудников появились роботы-консультанты
В московском ТРЦ «Щелковский» открылся филиал центра государственных услуг «Мои документы», в котором помимо обычных сотрудников работают роботы-консультанты Даша и Алекс
В московском ТРЦ «Щелковский» открылся филиал центра государственных услуг «Мои документы», в котором помимо обычных сотрудников работают роботы-консультанты Даша и Алекс.
Консультант Даша может отвечать на вопросы, связанные с оформлением документов, а ее коллега Алекс проконсультирует по вопросам, связанным со здоровьем.
Чтобы получить консультацию сотрудника-робота, посетителю МФЦ нужно просто обратиться к нему по имени и задать вопрос в соответствии с его специализацией. Роботы также могут общаться между собой.
Роботы модели Robo-C разработаны в Перми и Владивостоке компанией «Промобот» при участии Дальневосточного фонда высоких технологий. Их цель – разгрузить «живых» сотрудников при выполнении рутинной работы, сообщает «Дождь».