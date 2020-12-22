РПЦ попросила петербургских чиновников передать им в управление весь Монастырский остров
Епископ Кронштадтский Назарий заявил, что нужно решить вопрос «о передаче РПЦ всего Монастырского острова, потому что там есть и духовное училище, и духовная академия»
Русская православная церковь попросила власти передать ей весь Монастырский остров в Петербурге, на котором находится Александро-Невская лавра.
Епископ Кронштадтский Назарий заявил, что нужно решить вопрос «о передаче РПЦ всего Монастырского острова, потому что там есть и духовное училище, и духовная академия». Священнослужитель назвал такое решение «самым лучшим» и пообещал, что остров не будут закрывать для жителей Петербурга и туристов.
Ранее митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил чиновников передать церкви в безвозмездное пользование на 100 лет Благовещенскую церковь, в которой сейчас находится Музей городской скульптуры. Чиновники огласились и предложили администрации музея перевезти коллекцию артефактов мирового уровня в сырой подвал без света.
Кроме того, Смольный решил передать РПЦ семь государственных квартир на Октябрьской набережной, но проживающих в них граждан о выселении не предупредили.