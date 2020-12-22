ФСБ через две недели после отравления Навального купила яхту за 70 млн рублей
Войсковая часть ФСБ №55056 (Управление материально-технического обеспечения) провела тендер на закупку яхты NorthSilver 1440 стоимостью 70,75 млн рублей. Аукцион состоялся примерно через две недели после отравления оппозиционера Алексея Навального
Войсковая часть ФСБ №55056 (Управление материально-технического обеспечения) провела тендер на закупку яхты NorthSilver 1440 стоимостью 70,75 млн рублей. Аукцион состоялся примерно через две недели после отравления оппозиционера Алексея Навального, к которому могут быть причастны сотрудники ведомства.
По данным «МБХ медиа», аукцион был запланирован на 26 августа, но 20 числа (день, когда Навальный бил госпитализирован в тяжелом состоянии) его перенесли на 4 сентября.
Тендер на закупку яхты прошел в закрытом режиме, поэтому техническое задание и обоснование закупки в тендере отсутствует. В открытой документации отмечалось только, что судно необходимо ФСБ для «обеспечения государственных нужд в 2020 году».
NorthSilver 1440 – это экспедиционная яхта, разработанная «для решения любого рода задач». Судно вмещает 10 человек и имеет две каюты на шесть спальных мест.