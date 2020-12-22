Дочь Дмитрия Пескова оказалась совладелицей «Сети столичных бистро»
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета получила долю в ООО «Сеть столичных бистро». Эта компания занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета получила долю в ООО «Сеть столичных бистро». Эта компания занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания.
«Сеть столичных бистро» была зарегистрирована в феврале 2020 года Гургеном Мкртычяном, который до того момента бизнесом не занимался. В июне 26% фирмы получила «Инвестиционная компания атлант», учрежденная за месяц до этого неким Михаилом Тарановским.
В декабре г-н Мкртычян вышел из числа собственников ООО, а доли были распределены между Елизаветой Песковой (10%), «Инвестиционной компанией атлант» (40%) и Анжеликой Святаш (50%), сообщает «МБХ медиа».
Анжелика Святаш приходится супругой бывшему депутату Украины Дмитрию Святашу, которого киевские власти обвинили в присвоении 1,1 млрд гривен Укрсиббанка. Депутат находится в розыске. По данным издания 057.ua, Святаш вместе с женой и детьми уехал в Россию по программе возвращения соотечественников и получил убежище.