Власти Хабаровского края объявили новый тендер на охрану врио губернатора
Администрация Хабаровского края разместила новый тендер на обеспечение охраны врио губернатора Михаила Дегтярева. Прежний аукцион пришлось отменить из-за общественности, которая была возмущена стоимостью контракта в 33 млн рублей
Администрация Хабаровского края разместила новый тендер на обеспечение охраны врио губернатора Михаила Дегтярева. Прежний аукцион пришлось отменить из-за общественности, которая была возмущена стоимостью контракта в 33 млн рублей.
По условиям нового тендера, «охрану жизни и здоровья высшего должностного лица» региона должны будут обеспечивать два человека. Стоимость госконтракта составляет 4,8 млн рублей.
В течение года два охранника врио губернатора должны работать по 14 часов в сутки, включая выходные и праздники. При этом в случае возникновения угрозы для г-на Дегтярева, подрядчик должен в течение семи минут прислать дополнительные силы для усиления охраны.
Напомним, ранее администрация края планировала потратить на охрану Михаила Дегтярева 33 млн рублей, а обеспечивать его безопасность должны были семеро телохранителей. Представители оппозиции и жители Хабаровского края назвали такие расходы бюджета недопустимыми в условиях пандемии коронавируса.
Позже врио губернатора заявил, что тендер якобы был размещен без его ведома, и потребовал отменить его.