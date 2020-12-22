Госдума практически без обсуждения приняла законопроект о запрете на разглашение данных о силовиках
Депутаты Госдумы РФ во втором чтении приняли поправки в федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»
Депутаты Госдумы РФ во втором чтении приняли поправки в федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», который запрещает разглашать информацию об оперативной деятельности и частной жизни сотрудников силовых ведомств. Документ был принят практически без обсуждения.
Поправки запрещают выдавать сведения о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета, ФСБ и отдельных категориях военных даже при отсутствии угрозы их безопасности, сообщает РИА Новости.
Авторы законопроекта объяснили необходимость принятия этого документа тем, что в последнее время в интернете стала появляться информация о частной жизни силовиков, а это «может негативно отразиться на их работе».
Оппозиция считает, что таким образом власти решили защитить силовиков от антикоррупционных расследований и раскрытия их личности в случае превышения ими своих полномочий в отношении граждан.