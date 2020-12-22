Россия введет ответные санкции против европейских чиновников из-за «дела Навального»
МИД России сообщил о планах расширить список представителей стран-членов Евросоюза, которым запретят въезд в РФ. Это станет ответом Москвы на новые антироссийские санкции из-за отравления Алексея Навального
МИД России сообщил о планах расширить список представителей стран-членов Евросоюза, которым запретят въезд в РФ. Это станет ответом Москвы на новые антироссийские санкции из-за отравления Алексея Навального.
В российский санкционный список войдут десять высокопоставленных представителей Франции, Германии и Швеции. По данным «Коммерсанта», это два заместителя главы Минобороны Германии и представители Минобороны Франции, а также представители руководства Ведомства федерального канцлера ФРГ и Кабинета президента Франции. Под санкции также могут попасть руководители лабораторий, которые были задействованы в изучении проб Навального.
Российские власти заявили, что все указанные лица «отказались от сотрудничества с Москвой в расследовании дела Навального», а также воспользовались ситуацией и «активно способствовали введению антироссийских санкций».
Кроме того, инициаторы новых санкций против РФ не представили доказательств причастности российских властей к отравлению Алексея Навального.
Напомним, Евросоюз ввел визовые и финансовые ограничения в отношении замглавы Администрации президента Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина и других чиновников.