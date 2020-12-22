Мосгордума отложила рассмотрение вопроса об отставке спикера Алексея Шапошникова из-за коронавируса
Депутаты Мосгордумы решили до конца текущего года не выносить на рассмотрение вопрос об отставке председателя парламента Алексея Шапошникова («Единая Россия») под предлогом того, что сейчас народные избранники работают дистанционно из-за пандемии коронавируса
Депутаты Мосгордумы решили до конца текущего года не выносить на рассмотрение вопрос об отставке председателя парламента Алексея Шапошникова («Единая Россия») под предлогом того, что сейчас народные избранники работают дистанционно из-за пандемии коронавируса.
Депутат от КПРФ Евгений Ступин сообщил «Открытым медиа», что руководство столичной думы решило отсрочить рассмотрение вопроса о недоверии Шапошникову из-за отсутствия возможности провести очное заседание. В Мосгордуме отметили, что в связи с коронавирусом все заседания проходят в онлайн-формате, а для обсуждения отставки спикера необходимо «физическое присутствие депутатов» в зале пленарных заседаний.
Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов отметил, что документ о выражении недоверия спикеру Мосгордумы уже прошел все стадии визирования и подписан полномочным представителем мэрии в столичном парламенте Натальей Сергуниной, поэтому парламентарии могут вынести этот вопрос на обсуждение в любой момент.
Напомним, что группа из девяти независимых депутатов Мосгордумы еще летом текущего года запустила процедуру о выражении недоверия Алексею Шапошникову. Поводом послужило расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о том, что спикер столичного парламента не задекларировал 870 млн рублей, потраченных на выкуп компании ООО «Ваш консалтинг», до этого принадлежавшей его отцу. В декларации о доходах за 2018 год единоросс указал 24 млн рублей дохода, а в декларации за 2019 год – уже 2 млрд рублей.