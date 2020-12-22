22 декабря 2020, 12:59
В Москве покончил с собой еще один сотрудник ФСО
Тело подполковника ФСО обнаружили утром 22 декабря во дворе дома по улице Цандера. Офицер оставил предсмертную записку, в которой он объясняет свой поступок «личными мотивами»
В Москве нашли мертвым 38-летнего подполковника Федеральной службы охраны (ФСО). По предварительным данным, силовик покончил с собой.
«Московский комсомолец» сообщает, что тело подполковника ФСО обнаружили утром 22 декабря во дворе дома по улице Цандера. Офицер оставил предсмертную записку, в которой он объясняет свой поступок «личными мотивами».
Отметим, что это уже второй суицид среди сотрудников ФСО за последний месяц. В ноябре свел счеты с жизнью сотрудник подразделения, которое отвечает за личную охрану президента России. Причиной суицида называют переработки и равнодушие со стороны руководства.