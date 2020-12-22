МИД России вызвал послов Франции, Германии и Швеции из-за отравления Навального
МИД России вызвал дипломатов нескольких европейских стран из-за санкций, которые Евросоюз ввел против Москвы в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального
МИД России вызвал дипломатов нескольких европейских стран из-за санкций, которые Евросоюз ввел против Москвы в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.
По данным РИА Новости, МИД вызвал на беседу посла Франции Пьера Леви, представителя посольства Швеции и постоянного заместителя посла Германии Беате Гжески.
Ранее лаборатории Швеции и Франции подтвердили выводы немецких военных вирусологов о том, что Алексея Навальный был отравлен боевым ядом из группы «Новичок». В МИД РФ заявили, что Москва запрашивала детальную информацию по результатам анализов, но подробного ответа не получила.
Евросоюз считает, что к отравлению Алексея Навального причастны российские власти, поэтому в отношении Москвы были введены новые санкции. Под визовые и экономические санкции ЕС попали замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников и двое заместителей Сергея Шойгу.