Минюст признал иностранными агентами НКО, помогающие ВИЧ-инфицированным
В Санкт-Петербурге суд признал иностранными агентами организации «Открытый Петербург», «Гуманитарное действие», «Феникс плюс» и «Акцент». Соответствующее решение было принято по требованию Минюста РФ
В Санкт-Петербурге суд признал иностранными агентами организации «Открытый Петербург», «Гуманитарное действие», «Феникс плюс» и «Акцент». Соответствующее решение было принято по требованию Минюста РФ.
«Открытый Петербург» относится к группе структур «Открытой России». Глава организации Андрей Пивоваров сообщил, что заседание суда прошло без участия представителей организации, поскольку соответствующих уведомлений им не поступало.
«Гуманитарное действие», «Феникс плюс» и «Акцент» работают с ВИЧ-инфицированными людьми. Кроме того, НКО «Гуманитарное действие» помогает наркозависимым людям.
В «Феникс плюс» сообщили Znak.com, что по версии Минюста, организация ведет политическую деятельность на ЛГБТ-портале «Парни ПЛЮС». «Политической» ведомство сочло публикацию о том, что в России нет программ профилактики ВИЧ среди гомосексуальных мужчин.