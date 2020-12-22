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22 декабря 2020, 11:59

Власти США ввели санкции против Минобороны РФ и Службы внешней разведки

Минторг США опубликовал перечень российских организаций и компаний, которые попали под новые санкции. В этом списке оказались Минобороны России, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр «Прогресс»

Власти США ввели санкции против Минобороны РФ и Службы внешней разведки

Минторг США опубликовал перечень российских организаций и компаний, которые попали под новые санкции. В этом списке оказались Минобороны России, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр «Прогресс», Рособоронэкспорт, госкорпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация и несколько предприятий «Росатома».

Всего в санкционный список включили 41 российскую и 58 китайских организаций. По данным РИА Новости, корпорация «Иркут» в «черной списке» упоминается три раза, а Объединенная авиастроительная корпорация и Казанский вертолетный завод – два раза.

Новые санкции власти США ввели в отношении государственных структур и компаний, которые причастны к деятельности, противоречащей национальной безопасности или интересам США в международной политике».

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