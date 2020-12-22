Депутаты Мосгордумы потребовали от СКР возбудить дело по факту отравления Навального
Депутаты Мосгордумы из фракции «Яблоко» направили обращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело по факту отравления политика Алексея Навального
Депутаты Мосгордумы из фракции «Яблоко» направили обращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело по факту отравления политика Алексея Навального. Данное обращение подписали Максим Круглов, Дарья Беседина, Евгений Бунимович и Сергей Митрохин.
«Осталось ли у Следственного Комитета что-либо, напоминающее честь или здравый смысл?», - задалась вопросом Дарья Беседина.
Ранее к главе СКР с требованием возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального обратились независимые депутаты Псковского областного собрания и Томской городской думы. В свою очередь депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга обратились к главе ФСБ Александру Бортникову с требованием провести проверку информации о причастности сотрудников ведомства к отравлению Навального веществом из группы «Новичок».
Напомним, по данным The Insider, Bellingcat и CNN, за покушением на Алексея Навального может стоять группа из восьми оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435). Эти люди следили за Навальным с 2017 года и летали за ним в разные города.