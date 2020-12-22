22 декабря 2020, 11:34
В России за прошедшие сутки коронавирус выявили у 28 776 человек
В России за прошедшие сутки выявили 28 776 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также сообщается о смерти 561 пациента с подтвержденным COVID-19 от осложнений
В России за прошедшие сутки выявили 28 776 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также сообщается о смерти 561 пациента с подтвержденным COVID-19 от осложнений.
С начала пандемии коронавирусом в России заразились 2 906 503, из которых 2 319 520 человек выздоровели, а 51 912 – скончались.
В Москве за сутки зарегистрировали 7 237 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 3 760, в Московской области – 1 498, в Нижегородской области – 503, в Свердловской области – 400, в Ростовской области – 385, в Красноярском крае – 330, в Воронежской области – 388, в Архангельской области – 388.