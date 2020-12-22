Следствие опровергло заявление президента о связи дела Ивана Сафронова с его работой в Роскосмосе
Следствие по делу Ивана Сафронова опровергло заявление президента Владимира Путина, согласно которому обвинение в госизмене ему было предъявлено не за его журналистскую деятельность, а за деятельность в госкорпорации «Роскосмос»
Следствие по делу Ивана Сафронова опровергло заявление президента Владимира Путина, согласно которому обвинение в госизмене ему было предъявлено не за его журналистскую деятельность, а за деятельность в госкорпорации «Роскосмос».
В постановлении следователя о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого в госизмене опровергается связь уголовного дела с «Роскосмосом», сообщает The Bell со ссылкой на копию документа.
По данным следствия, Иван Сафронов в 2012 году начал «негласно сотрудничать» с представителем чешской разведки. В 2017 году он якобы получил зашифрованные задания на сбор информации о сотрудничестве России со странами Африки и деятельности вооруженных сил на Ближнем Востоке. Сафронов запрошенные сведения собрал, после чего они «попали в распоряжение иностранных спецслужб».
Автороведческое исследование ФСБ показало, что эти данные не публиковались в «Ведомостях» или «Коммерсанте», где на тот период времени работал журналист. О работе Сафронова в качестве помощника главы «Роскосмоса» в материалах дела информации нет.
В «Роскосмосе» ранее также неоднократно утверждали, что арест Ивана Сафронова никак не касается его работы в государственной корпорации.
Между тем, президент России Владимир Путин дважды заявил, что дело о госизмене против Сафронова связано с «Роскосмосом». По словам главы государства, журналист «передавал секретные сведения иностранным разведкам, когда работал помощником Дмитрия Рогозина».