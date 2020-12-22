Роскомнадзор назвал YouTube главным распространителем фейк-ньюс о коронавирусе
В заявлении надзорного ведомства говорится, что в текущем году основная доля фейковых новостей пришлась именно на YouTube, а большая их часть была посвящена теме коронавируса
Роскомнадзор признал главным распространителем фейк-ньюс среди иностранных платформ в российском сегменте интернета видеохостинг YouTube.
В заявлении надзорного ведомства говорится, что в текущем году основная доля фейковых новостей пришлась именно на YouTube, а большая их часть была посвящена теме коронавируса.
В Роскомнадзоре также отметили, что иностранные площадки намного медленнее реагируют на требования властей об удалении фейк-ньюс, чем российские. Это приводит к тому, что недостоверная информация остается доступна пользователям. Для сравнения российские площадки удаляют информацию за срок от нескольких минут до нескольких часов, сообщает РИА Новости.
С начала 2020 года РКН заблокировал более одной тысячи недостоверных материалов по коронавирусу. Самыми популярными фейк-ньюс на эту тему стали сообщения об «умышленном распространение COVID-19 через процедуры тестирования и вакцинации» и ложную статистика о числе заразившихся и умерших. Помимо этого, Роскомнадзору приходится часто блокировать рекламу поддельных лекарств для лечения коронавируса и мошеннические сайты, предлагающие населению справки и пропуска.