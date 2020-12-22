Роструд напомнил работодателям о возможности объявить 31 декабря выходным днем
В Роструде также напомнили, что по закону предоставить сотруднику дополнительный день отдыха без сохранения зарплаты можно только в том случае, если он сам обратился с подобной просьбой
Роструд напомнил российским работодателям об их праве объявить 31 декабря выходным днем.
Глава ведомства Иван Шкловец сообщил РИА Новости, что 31 декабря может стать для сотрудников нерабочим, если им предоставят дополнительный день отдыха. При этом руководству предприятия нужно решить вопрос об оплате этого дня. Например, это можно сделать с помощью локального нормативного акта, в котором будет предусмотрена оплата за последний день года.
В Роструде также напомнили, что по закону предоставить сотруднику дополнительный день отдыха без сохранения зарплаты можно только в том случае, если он сам обратился с подобной просьбой.
В текущем году 31 декабря выпадает на четверг, однако власти более 30 регионов уже приняли решение объявить последний день года выходным.